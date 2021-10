DJ Peter Kliem im Gespräch : Sylter Party-Herbst: Club Rotes Kliff in Kampen feiert Re-Opening mit 2-G-Regel

Nach über 18 Monaten Stillstand feiert der Club Rotes Kliff sein Comeback. DJ Peter Kliem blickt auf die Pandemiezeit zurück und erzählt, worauf sich seine Gäste nun freuen können und warum er sich für 2-G entschieden hat.

Kampen | Die Corona-Pandemie hat die Eventbranche besonders hart getroffen: Clubtüren mussten fast anderthalb Jahre komplett geschlossen bleiben. Nun feiern die Sylter Discos zum Start der Herbstsaison ihre Wiedereröffnung. Am Freitag, 8. Oktober, steigt auch im Club Rotes Kliff in Kampen die erste Party. Facebook Iframe „WE ARE BACK“, gab die bekannte...

