Traurige Gewissheit : Menschliche Überreste von vermisster 22-jähriger Sylterin am Strand in Norwegen gefunden

Seit Oktober galt sie als vermisst. Nun herrscht traurige Gewissheit. Eine seit Oktober vermisste Sylterin ist tot.

Sylt | Wie die Polizeidirektion Flensburg in einer Pressemail mitteilte, entdeckte ein Fußgänger Ende März in Tvedestrand in Südnorwegen einen Leichnam am Strand. Gerichtsmedizinische Untersuchungen führten nun zu gentechnischen Übereinstimmungen in Zusammenhang mit dem Vermisstenfall von Sylt im letzten Jahr. „Eine 22-jährige Frau, die zuletzt auf der Nordse...

