Sylter Facebook-Gruppe : Wegen großer Beliebtheit: Foto-Ausstellung „Mein altes Sylt“ in Westerland verlängert

Weil sich die Ausstellung mit Fotos aus einer Sylter Facebook-Gruppe zu einem „Publikumsmagnet“ entwickelt hat, bleibt die Schau in der Stadtgalerie in Westerland auch über Weihnachten hinaus geöffnet.

Westerland | Ursprünglich sollte am 22. Dezember Schluss sein. Weil aber so viele Sylter und Gäste in die Stadtgalerie „Alte Post“ geströmt waren, um die Ausstellung „Mein altes Sylt“ zu sehen, wird die Schau bis zum 6. Januar verlängert. Das hatte Petra Nies, Vorsitzende des Vereins Sylter Kunstfreunde, am Freitagmorgen mitgeteilt. Die Mitglieder der Facebook-Gru...

