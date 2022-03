Bürgerbeteiligung abgelehnt : Mehr direkte Demokratie – Gemeinde Sylt entscheidet sich dagegen

In der Gemeinde Sylt wird es auch künftig keinen Bürgerrat geben. Die Gemeindevertretung hat sich mehrheitlich gegen eine Bürgerbeteiligung per Losverfahren ausgesprochen. So begründen die Fraktionen die Entscheidung.

Keitum | Es war eine außergewöhnliche Atmosphäre am Donnerstagabend im Keitumer Friesensaal. Knisternde Spannung lag in der Luft. Ungewöhnlich viele Bürger waren zur Gemeindevertretung gekommen. Bis auf den letzten Platz war jeder Stuhl im Saal besetzt. Die meisten wegen eines einzigen Punktes auf der Tagesordnung: der Teilnahme am Bürgerbeteiligungsprojekt vo...

