Gegen Krieg in der Ukraine : Mehr als 200 Sylter und Gäste bilden am Strand ein riesiges Friedens-Zeichen

Um ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine auszudrücken, haben am Mittwoch zahlreiche Sylter und Gäste ein riesiges Friedens-Zeichen am Strand geformt. Trotz Kälte und Nebel waren zahlreiche Menschen gekommen.

Sylt | Mehr als 200 Menschen sind am Mittwoch auf Sylt gegen Russlands Krieg in der Ukraine zusammen gekommen. Am Strand vor Westerland formten sie ein gigantisches Peace-Zeichen gegen den Angriff Russlands. Mit der Aktion wollen sie ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine ausdrücken. Die Veranstalter zählten rund 270 Teilnehmer – die Polizei spr...

