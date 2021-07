Bauarbeiten in Westerland : Freie Fahrt: Maybachstraße auf Sylt ist seit Freitag wieder befahrbar

Nach rund viereinhalb Monaten ist die Maybachstraße seit Freitag wieder befahrbar. Seit dem Frühjahr war die wichtige Durchgangsstraße meist komplett gesperrt gewesen. Die Baustelle hatte auf der Nordseeinsel für Unmut gesorgt.

Westerland | Eher zögerlich zeigten sich die Autofahrer auf der Insel am Tag der Öffnung: Nach rund viereinhalb Monaten Vollsperrung ist die Maybachstraße in Westerland seit Freitag wieder frei passierbar. Auch Fußgänger können die Straße wieder überqueren, ohne sich an Bauzäunen vorbeischlängeln. Grund für die Sperrung waren Bauarbeiten der Energieversorgung Sylt...

