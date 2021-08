Tourismus auf Sylt : Mathias Tognino wendet jeden Morgen 250 Strandkörbe gen Osten

Mathias Tognino ist Strandkorbwärter auf Sylt. Von Mai bis Oktober sorgt der 64-Jährige dafür, dass die Menschen am Strandabschnitt auf der Promenade in Westerland entspannte Sommertage verbringen können.

Sylt | Während die Urlauber vor den Insel-Bäckereien für frische Brötchen anstehen oder noch in ihren Betten schlummern, ist Mathias Tognino schon lange am Sylter Strand unterwegs. Mit beiden Armen wuchtet der hochgewachsene Mann die 75 Kilo schweren Strandkörbe an ihren Platz - 250 Mal, jeden Morgen. «Traditionell richtet man die Körbe nach Osten aus, das s...

