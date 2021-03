Corona auf Sylt : Ab Montag gilt Maskenpflicht in der Westerländer Fußgängerzone

Diesen Schritt zur Bekämpfung der Coronavirus-Ausbreitung hatte Bürgermeister Nikolas Häckel auf Facebook mitgeteilt.

Westerland | „Die Maskenpflicht in der Westerländer Fußgängerzone kommt ab Montag! Mit der Neufassung der Anordnung des Kreises NF wird unserem Wunsch gefolgt - immerhin wird es ja schon voller und enger dort“, schrieb Bürgermeister Häckel am Sonnabend auf Facebook. Weiterlesen: Maskenpflicht in zentralen Bereichen der Insel Neufassung der Landesverordnung ...

