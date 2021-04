Polizeieinsatz auf Sylt : Betrunkener fährt mit Auto in eine Hecke

Zeugen hatten den 46-Jährigen am Dienstagabend in Tinnum beobachtet und die Polizei gerufen.

Tinnum | Ein Autofahrer ist auf Sylt mit mehr als 2,0 Promille Atemalkohol in eine Hecke gefahren. Der 46-Jährige war am Dienstagabend in Richtung Norden auf dem Ziegeleiweg in Tinnum unterwegs, sagte Sandra Otte, Sprecherin der Polizeidirektion in Flensburg am Mittwoch. An der Kreuzung zur Dirksstraße sei er demnach nicht abgebogen, sondern geradeaus weiterge...

