Ausstellung im April auf Sylt : Magdalene Brahms zeigt die „Wellen des Lebens“ auf Sylt

In einer Ausstellung in der Stadtgalerie „Alte Post“ in Westerland zeigt die Künstlerin aus Cloppenburg ihre Skulpturen. Und nimmt Sylter und Gäste im April mit auf die Reise in die Welt eines „besonderen“ Tanzes.

Sylt/Cloppenburg | „Mit den Wellen tanzen - Das Leben ein Tanz“ lautet der Titel einer Ausstellung in der Stadtgalerie „Alte Post“ in Westerland. Vom 6. bis zum 30. April zeigt Magdalene Brahms hier ihre neuesten Werke und nimmt Interessierte mit auf eine überraschende Reise in die Welt eines „besonderen“ Tanzes. Bereits vor zwei Jahren hatte die Künstlerin aus Cloppenb...

