Corona-Lockerung Insel : Land wählt Sylt zur Modellregion - so reagiert Jürgen Gosch

Mit Luca-App, Abstand und Corona-Tests soll auf Sylt das Leben nach dem Corona-Lockdown geprobt und wissenschaftlich bewertet werden. Nicht alle freuen sich über diese Nachricht.

Sylt | Auf Sylt sollen jetzt schrittweise Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen erprobt werden. Wie das Wirtschaftsministerium in Kiel am Freitag mitteilte, ist Sylt zur sogenannten Tourismus-Modellregion gewählt worden. Auch die Bewerbung des Kreises Nordfriesland, in den der Antrag Sylts integriert ist, wurde ausgewählt. Ich kann mich weder freuen, noch...

