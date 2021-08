Jetzt Karten sichern : „Living History“ in Keitum: Bühne frei für die Sylter Vergangenheit

Auf fünf geführten Rundgängen unternehmen einheimische Laiendarsteller in selbstgeschneiderten Kostümen mit den Gästen eine ganz besondere Zeitreise. Jetzt Karten sichern.

Keitum | Kommenden Sonntag, 22. August, wird Keitum wieder zum Herzstück der Sylter Vergangenheit. Die Geschichten, die an diesem Tag wie in einem Freilufttheater zur Aufführung kommen, sind mehr als berührend, die Leistung der ehrenamtlich wirkenden Laiendarsteller bewundernswert und die Umsetzung dieses Living-History-Projektes beeindruckend. Wir werden an...

