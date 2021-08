Sylt im 18. und 19. Jahrhundert : „Living History“: Spannende Zeitreise in die Keitumer Vergangenheit

Sonnenschein, klarer Himmel und zufriedene Besucher: Viel besser hätte es für die Verantwortlichen des historischen Schauspielprojekts „Living History“ in Keitum am Sonntag nicht laufen können.

Keitum | Wie sah es auf Sylt im 18. und 19. Jahrhundert aus? Und was für Menschen bewohnten damals die Insel? Diese Fragen wurden am Sonntag bei „Living History“, dem historischen Schauspielprojekt von Initiatorin Silke von Bremen und Regisseur Klaus Esch in Keitum beantwortet. Um eines vorwegzunehmen: Sylt, insbesondere Keitum, war nicht immer so luxuriös und...

