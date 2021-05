Lesehunde in Grundschulen : Hunde sollen Sylter Kindern beim Lesenlernen helfen

Damit Kinder bei Vorträgen oder lautem Vorlesen mehr Selbstbewusstsein erlangen, besucht Kay Bahnsen die Schüler mit sogenannten „Lesehunden“. In München und Potsdam gibt es das Projekt „Lesehunde“ schon länger.

Sylt | Ryna kommt fröhlich herein gelaufen. Sie schnuppert, schaut sich neugierig um, inspiziert jede Ecke das Raumes. Dann setzt sie sich, schaut erwartungsvoll hoch, ganz so als wolle sie nun gestreichelt werden. Die fünfjährige Golden-Retriever-Dame ist einer von zwei Lesehunden, die aktuell in der Nörddörfer Grundschule sowie der Boy-Lornsen-Schule Schül...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.