Kinderbetreuung auf Sylt : Wechsel nach 28 Jahren – Christina Kosmehl übernimmt die Leitung der Sylt-Kita

Ende Juli verabschiedet sich Heinke Tadsen in den Ruhestand. Ihre Nachfolgerin stellte nun Pläne für die Zukunft vor.

Westerland | Fast drei Jahrzehnte arbeitete Heinke Tadsen in der Sylt-Kita, davon 17 Jahre als Leiterin – nun übergibt sie die Führungsposition an Christina Kosmehl. Die 38-Jährige ist seit 2016 in der Kita tätig, die unter der Trägerschaft der Gemeinde Sylt steht. „In erster Linie möchte ich die Kita so weiterführen, wie sie ist“, erklärt Kosmehl. Ihr Ziel sei...

