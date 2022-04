Pünktlich zu Ostern 2022 : Osterlämmer auf Sylt: Die ersten Schafe in List sind geboren

Mittwoch kam das erste Lamm auf die Welt. Die Schaf-Familien sind nun überall im Koog, in den Dünen und auf den Deichen in List unterwegs. Hundehalter auf Sylt müssen jetzt ganz besonders auf die Leinenpflicht achten.

List auf Sylt | Kurz vor dem Osterfest hat in List auf Sylt die Lammzeit begonnen. „Am Mittwoch ist das erste Lamm geboren. Jetzt sind es schon 30 und es werden minütlich mehr“, sagt Melanie Steur vom Erlebniszentrum Naturgewalten auf Nachfrage von shz.de. Die jungen Familien sind in den Dünen, am Deich und im Koog unterwegs. Sylter und Gäste können aus der Ferne ...

