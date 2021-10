Einsatz in Wenningstedt : „Leblose Person im Wasser“: Sylter Einsatzkräfte eilen an den Strand

Um 9.22 Uhr am Freitagmorgen ging bei der Leitstelle der Notruf ein. Gemeldet wurde eine leblose Person im Wasser am Strandabschnitt Strandstraße in Wenningstedt.

Wenningstedt-Braderup | Am Freitagmorgen schrillten bei den Sylter Einsatzkräften von Feuerwehr, Wasserwacht und Polizei die Alarmglocken: In Wenningstedt wurde eine leblose Person im Wasser gemeldet, in der Nähe der Stelle, wo am 19. August Rettungsschwimmer Mike Nissen ertrunken war. Zügig eilten die Einsatzkräfte an den Wenningstedter Strand, Abschnitt Strandstraße. Fe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.