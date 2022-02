Biikebrennen 2022 auf Sylt : Trotz Absage: Lars Schmidt will ohne Genehmigung Biike in Morsum entzünden

Offiziell ist die Morsumer Biike seit Tagen abgesagt. Lars Schmidt will das nicht akzeptieren und am Montag eigenständig ein Feuer auf dem Biike-Platz entzünden.

Morsum | Seit Tagen bereits sind sämtliche Sylter Biiken mit Ausnahme der in Tinnum abgesagt. Auch die in Morsum. „Schweren Herzens sehen wir uns gezwungen, aufgrund der strengen Auflagen und Bestimmungen die Biike in diesem Jahr abzusagen“, hatte kürzlich Stephan Bahr (CDU), Ortsbeiratsvorsitzender von Morsum, verkündet. Doch gibt es einen, der das nicht akze...

