Biike 2022 : Lars Schmidt entfacht Feuer in Morsum – und bleibt dabei nicht allein

Er hat es angekündigt, heute Abend hat er es wahr gemacht: Der Morsumer Lars Schmidt hat ein Feuer auf dem Morsumer Biikeplatz entzündet. Und er war nicht der Einzige, der das Lodern der Flammen genoss.

Morsum | Bis auf das live von shz.de übertragene Feuer in Tinnum sind in diesem Jahr alle Biiken der Insel Sylt abgesagt worden. Doch ein Morsumer wollte das so nicht hinnehmen, und hatte bereits vor einigen Tagen angekündigt, die friesische Tradition auf eigene Faust ausleben zu wollen. Weiterlesen: Trotz Absage: Lars Schmidt will ohne Genehmigung Biike in...

