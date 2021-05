Kultur auf der Insel : Sylt Bibliothek: Besuche nur noch mit Negativ-Test möglich

Leiter und Freundeskreis der Bibliothek reagieren mit Unverständnis auf die Neuregelung. Sie fürchten weniger Besucher.

Sylt | Lesestoff für das Wochenende aussuchen, spontan einen Film ausleihen oder Zeitschriften lesen. Seit dem zehnten März war das wieder unter Hygieneauflagen möglich in der Sylt Bibliothek. Eine Verweildauer von 15 Minuten durfte dabei nicht überschritten werden und alle Besucher mussten ihre Kontaktdaten hinterlegen. In der am Montag in Kraft getretenen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.