Kunstaktion : Sylt ist . . . Heimat, Leichtigkeit, Schickimicki

Die Hamburger Künstlerin Jeannine Platz fragte Passanten am Strand in Westerland, was sie mit der Insel verbinden und verewigte die Stimmungen auf Leinwand.

Westerland | Passanten blieben neugierig stehen und beobachteten die Szenerie: Die Hamburger Künstlerin Jeannine Platz hat am Sonntagnachmittag mit einer Kunstaktion am Brandenburger Strand die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die Idee war, künstlerisch Stimmungen und Emotionen festzuhalten, die die Insel auslösen. Dazu sprach die Hamburgerin Passanten an und f...

