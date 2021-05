Kripo bittet um Hilfe : Vermisste Silke H. aus Chemnitz könnte sich auf Sylt aufhalten

Die 58-Jährige ist zwischen dem 25. und 27. April verschwunden. Sie benötigt medizinische Hilfe.

04. Mai 2021, 18:18 Uhr

Sylt/Chemnitz | Die Chemnitzer Kriminalpolizei führt derzeit Ermittlungen zum Verbleib einer 58-jährigen Frau aus Chemnitz. Silke H. habe zwischen dem 25. und 27. April ihre Wohnung in Chemnitz mit unbekanntem Ziel verlassen und wird seither vermisst. Es sei möglich ist, dass die Frau mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Richtung Schleswig-Holstein aufgebrochen sei. In der Vergangenheit habe sie den Wunsch geäußert, die Insel Sylt besuchen zu wollen.



Silke H. ist etwa 1,75 Meter groß, hat derzeit schwarze, halblange Haare und ist von kräftiger Statur. Über die Kleidung, die sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug, ist der Polizei bislang nichts bekannt. Es sei nicht auszuschließen, dass die 58-Jährige medizinische Hilfe benötige.

„Wer hat die Vermisste seit dem 25.April gesehen? Wem ist die Frau womöglich in öffentlichen Verkehrsmitteln oder auch an Autobahnraststätten oder -parkplätzen aufgefallen? Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort der 58-Jährigen machen?“, fragt die Kripo. Hinweise nehmen die Chemnitzer Kriminalpolizei unter Telefon 0371/3873448 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Die Kriminalpolizei Sylt, so teilt die Polizeidirektion Flensburg mit, stehte in Kontakt mit den Ermittlern in Chemnitz.