Corona-Schnelltests auf Sylt : Testzentrum öffnet am Sonntag im Pastorat in Wenningstedt

Ab Sonntag, 28. März, können sich Menschen auch in Wenningstedt-Braderup per Schnelltest auf Corona checken lassen.

Wenningstedt-Braderup | Um neun Uhr am Sonntag öffnet das Corona-Testzentrum im Pastorat in Wenningstedt, teilte eine Sprecherin am Freitag mit. Ab Montag, 29. März, ist es demnach täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Um das Corona-Testzentrum in Wenningstedt-Braderup zu ermöglichen, hatten sich die Gemeinde Wenningstedt-Braderup, die Kirchengemeinde Norddörfer / Sylt, der ...

