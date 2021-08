Korruptionsverdacht auf Sylt : LKA-Beamte durchsuchen Gebäude der Inselverwaltung am Bahnweg

Es geht um einen Fall, der Anfang des Jahres bekannt wurde: Ein Mitarbeiter des Ordnungsamts soll über seine Privatfirma Firma CCB innerhalb von zwei Jahren 200.000 Euro für Coachings von Ordnungsamt-Mitarbeitern kassiert haben.

Westerland | Wie die Staatsanwaltschaft Kiel auf Anfrage von shz.de bestätigt, sind am Dienstag Räumlichkeiten der Inselverwaltung Sylt am Bahnweg in Westerland sowie private Räumlichkeiten von zwei Gemeindemitarbeitern durchsucht und Beweismittel wie Akten und elektronische Speichermedien sichergestellt worden. Es handele sich um einen Anfangsverdacht wegen Korru...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.