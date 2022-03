Kolumne „Strandgut“ : Sylt ist solidarisch mit der Ukraine – warum jede noch so kleine Geste zählt

Die Sylterinnen und Sylter haben in der vergangenen Woche ganz unterschiedliche Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine gesetzt. Das berührt und macht Mut, meint die Autorin dieser Kolumne.

Sylt | Spendentransporte, Peace-Zeichen aus Blumen, Friedensgebete, Mahnwachen oder Benefizkonzerte: Auf ganz unterschiedliche Weise haben in dieser Woche die Sylterinnen und Sylter ihre Solidarität und ihr Mitgefühl mit den Ukrainern bekundet. Das ist schön zu sehen und berührt. Jeder fragt sich in diesen Tagen, was er selbst tun kann gegen das Leid in der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.