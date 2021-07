Klimakonferenz auf Sylt : Wie Insulaner den Autoverkehr auf ihrer Insel reduzieren wollen

Sylt will klimaneutral werden. Aber wie geht das? Vor dem Klimakonferenz am Freitag, 16. Juli, spricht Sylts Klimaschutzmanagerin Catharina Bayerlein über Erwartungen und Ziele.

Sylt | Mit einer Klimakonferenz am Freitag, 16. Juli, ab 18 Uhr im Erlebniszentrum Naturgewalten in List startet Sylt in eine neue Ära des Klimaschutzes. Die Veranstaltung ist Auftakt für das neue Klimaschutzkonzept. Im Vorfeld sprachen wir mit Sylts Klimaschutzmanagerin Catharina Bayerlein über Erwartungen und Ziele. Weiterlesen: Ideen gesucht: Sylt will...

