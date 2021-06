Klimakonferenz am 16. Juli : Ideen gesucht: Sylt will klimaneutral werden

Wie wird die Insel im Jahr 2045 aussehen? Sylt sucht Antworten auf drängenden Fragen und fragt die Einheimischen nach ihren Ideen.

Sylt | Die Insel Sylt will den Klimaschutz vorantreiben und zusammen mit den Insulanern einen Fahrplan erarbeiten, wie Sylt bis spätestens 2050 klimaneutral werden kann. Auftakt für das neue Klimaschutzkonzept ist die Sylter Klimakonferenz, die am Freitag, 16. Juli, ab 18 Uhr im Erlebniszentrum Naturgewalten in List stattfindet. Dort werden 50 Plätze verf...

