Zeitungszusteller auf der Insel : Held des Alltags: Klaus Neppert bringt die Sylter Rundschau – bei Wind und Wetter

Mit seinem Fahrrad sorgt der Zeitungszusteller dafür, dass Sylter und Gäste jeden morgen ihre Zeitung im Briefkasten haben – seit 40 Jahren. Dabei ist der 74-Jährige fast immer in speziellen Gummistiefeln unterwegs.

Sylt | Wenn die meisten Sylter noch friedlich in ihren Betten schlummern, ist er schon lange unterwegs. Der Sylter Zeitungszusteller Klaus Neppert verteilt jeden Morgen von 5 bis 9 Uhr die Sylter Rundschau in Tinnum und Keitum – und das seit 40 Jahren an sechs Tagen pro Woche. An diesem Sonntag feiert der 74-Jährige sein Jubiläum. Ans Aufhören denkt der Mann...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.