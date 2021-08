Kitesurf World Cup Sylt 2021 : Strahlende Gewinner bei Siegerehrung in Westerland

Mit einer krönenden Siegerehrung ist am Sonntag der Kitesurf World Cup 2021 auf Sylt zu Ende gegangen.

Westerland | Der Kitesurf World Cup Sylt ist am Sonntag mit der offiziellen Siegerehrung zu Ende gegangen. Um 16 Uhr wurden die Gewinner auf der Bühne am Brandenburger Strand geehrt und nahmen unter dem Beifall der Zuschauer ihre Pokale in Empfang. Für Capucine Delannoy war die Zeremonie ein ganz besonderes Erlebnis. Die erst 15 Jahre alte Kitesurferin feierte in ...

