Corona-Lockerungen : Kinowelt in Westerland auf Sylt eröffnet am 10. Juni wieder für Besucher

Nach sieben Monaten Pause empfängt die Kinowelt ab 10. Juni wieder Besucher - und das rundum renoviert.

Westerland | Saal 1 in der Kinowelt in Westerland ist kaum wiederzuerkennen. Bis auf die Vorhänge wurde praktisch alles einmal ausgewechselt. Es gibt neue Sessel, neue Beleuchtung, neue Wandbespannung und neuen Sound. Rund 170 000 Euro sind in die Renovierung des größten Saals des einzigen Sylter Kinos geflossen. „Jetzt wird es höchste Zeit, dass endlich Menschen ...

