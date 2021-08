Corona auf Sylt : Kind positiv getestet: Gruppe der DRK Kita Westerland geschlossen

63 Menschen sind Stand Donnerstagabend auf Sylt derzeit mit Corona infiziert. Nun trifft es auch die DRK Kita in Westerland.

Westerland | Ein Kind, dass die DRK-Kita in Westerland besucht, ist positiv auf Corona getestet worden, bestätigte Karl-Hein Kroll, Geschäftsführer des DRK Sylt. Daraufhin sei am Freitag die Kita-Gruppe des Kindes nach Hause geschickt worden. Ob die Kinder und Erzieher in Quarantäne müssten, könne er nicht sagen, da dies Aufgabe des Kreises Nordfriesland sei. A...

