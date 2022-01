Unter Corona-Bedingungen : Zwischen 2G und Glühwein: Das ist die Bilanz zum Sylter Wintermarkt 2021

Nach gut drei Wochen Budenzauber in Westerland endete der Sylter Wintermarkt am 2. Januar. Trotz Corona-Bedingungen zeigt sich die Veranstalterin Kiki Schneider zufrieden und gibt Ausblicke auf die kommende Weihnachtszeit.

Sylt | Mit dem Beginn des neuen Jahres hat sich die Weihnachtszeit von der Insel verabschiedet: Der Sylter Wintermarkt schloss seine Tore am Sonntag, 2. Januar, nach gut drei Wochen Budenzauber unter 2G-Bedingungen. Weiterlesen: So feiern rund 100 Sylter und Gäste die Eröffnung des Wintermarktes in Westerland Veranstalterin Kiki Schneider zieht eine po...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.