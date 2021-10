Corona-Regeln ab Montag : Keine Masken mehr im Unterricht: Was halten Sylter Schüler davon?

Sich während des Unterrichts anlächeln, Grimassen schneiden – ab Montag ist das auch für Schüler an Sylter Schulen wieder möglich. Das Tragen einer Maske ist dann keine Pflicht mehr. Doch was halten die Schüler davon?

Sylt | Sylter Schulzentrum am Freitagvormittag: Die Schüler genießen ihre Pause. Routiniert werden die Masken an den Ein- und Ausgängen ab- oder aufgesetzt. In den Gebäuden stehen Desinfektionsspender. In den Klassenräumen werden die Masken aufbehalten – noch. Denn ab Montag, 1. November, wird das Tragen einer Maske im Unterricht am Sitzplatz nicht mehr verp...

