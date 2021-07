Zugeparkte Straßen : Kein Durchkommen: Politiker wollen gegen Park-Chaos auf Sylt vorgehen

Zugeparkte Straßenränder, vollgestopfte Straßen und immer größere Autos, so dass oft kein Gegenverkehr möglich ist, sind an der Tagesordnung – und ein Ärgernis. Eine Stellplatzsatzung soll dagegen helfen.

Sylt | Am Freitagmorgen in Tinnum: Auf der Boy-Nielsen-Straße muss der Fahrer eines Tiefkühlkost-Lkw die Polizei rufen, weil kein Durchkommen ist. Beide Straßenseiten sind von Autos so zugeparkt, dass für die Durchfahrt des Lkw zu wenig Platz bleibt. Eine Situation, die auf Sylt in der Hochsaison keine Seltenheit ist. Zugeparkte Straßenseiten, vollgestopfte ...

