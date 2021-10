Sylterin im Big Apple : Katrin Heinrich geht für Tinnum 66 beim Marathon in New York City an den Start

Katrin Heinrich (54) lebt seit über 30 Jahren auf Sylt und hat bereits an sechs Marathons teilgenommen.

Sylt | „Das wird das Highlight meiner bisherigen Läufer-Karriere“: Das sagt Sylterin Katrin Heinrich über ihre Teilnahme am legendären New York-Marathon, der in diesem Jahr am 7. November im Big Apple stattfindet. Die 54-Jährige geht in New York für Tinnum 66 an den Start. Dass sie überhaupt am Marathon teilnehmen kann, hat sich jedoch erst vor knapp zwei Wo...

