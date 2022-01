Explodierende Corona-Zahlen : Nach Absage in Niebüll: Findet die Biike 2022 auf Sylt statt?

Das sagen die Sylter Insel-Politiker zur Biike am 21. Februar.

Sylt | Das Coronavirus hat das Land und die Region weiter fest im Griff. Die Lage ist angespannt. In Niebüll ist das Biikebrennen deshalb bereits abgesagt worden. Andere große Gemeinden auf dem nordfriesischen Festland stehen kurz vor einer Absage. Doch was ist mit Sylt, wo die Corona-Zahlen aktuell durch die Decke gehen? Werden die Feuer auf der Insel am 21...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.