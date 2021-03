Bürgermeisterwahl auf Sylt : Kandidaten Schmidt und Raab auf Konfrontationskurs

In einer der letzten Talkrunden vor der Bürgermeisterwahl am Sonntag ging es bei Antenne Sylt nochmal richtig zur Sache.

Sylt | Noch vier Tage bis zur Wahl und der Ton zwischen den Bürgermeisterkandidaten wird vor allem in den sozialen Medien schärfer. In einer Diskussionsrunde bei Antenne Sylt am Mittwochabend trafen die Kontrahenten erneut aufeinander. Dabei ging es unter anderem um das Pandemiemanagement und beispielsweise die Pläne, Touristen nur mit einem negativen Corona...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.