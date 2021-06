Zwischenstopp auf Sylt : Warum Jörg Knorr und Bernhard Nast die Nordseeküste mit dem Kayak abfahren

Mit Startpunkt in Norddeich paddeln die beiden Flensburger von Norddeich nach Röm. Bei bestem Wetter kamen sie Dienstagmittag am Strand von Westerland an. Knapp 450 Kilometer liegen schon hinter ihnen.

Sylt | Eigentlich wollte Jörg Knorr mit seinem Freund Bernhard Nast um die Westfjorde in Island paddeln, doch die Pandemie machte ihnen einen Strich durch die Reiseplanung. Ein Plan B musste her: Die gesamte deutsche Nordseeküste. „Sylt ist die letzte Station vor unserem Endziel Rømø“, erzählt Knorr. Der Reisejournalist und Fotograf aus Flensburg ist seit 30...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.