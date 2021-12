Sylter Meerwelten : Kaamp Hüs zeigt zeitgenössische Kunst von Carolin Wehrmann

Das Meer zu malen gilt seit jeher als größte Herausforderung in der Malerei. Dem Motiv Wasser hat sich auch die zeitgenössische Malerin Carolin Wehrmann verschrieben. Ihre Bilder sind ab heute im Kaamp Hüs zu sehen.

Kampen | Die 1959 im Rheinland geborene Künstlerin Carolin Wehrmann hatte ihren ersten Durchbruch weit entfernt von ihrer Heimat mit Ausstellungen in den USA wie in Naples (Florida), Newport (Rhode Island), Key Largo (Florida), Boca Raton (Florida) und 2008 auch in in Beverly Hills (Californien) sowie in Dubai, Paris und Wien. Ihre Werke befinden sich in bedeu...

