Am Lister Hafen auf Sylt : Jürgen Gosch eröffnet sein neues Restaurant „Jünne“ am 28. Dezember

Das Konzept für den neuen Edel-Gosch am Lister Hafen: gehobene, maritime Küche mit ringsherum Meerblick.

List auf Sylt | Mit seinen inzwischen 80 Jahren hat der Sylter Kult-Gastronom Jürgen Gosch noch immer nicht genug. Am 28. Dezember will er sein neues Restaurant „Jünne“ am Lister Hafen eröffnen. Bereits einen Tag vorher, am 27. Dezember, soll das Lokal schon mal für einen Probelauf aufgemacht werden. „Jünne“, der Spitzname seit Kindheitstagen „Mein neues Restau...

