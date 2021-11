Dänische Kirche auf Sylt : Jon Hardon Hansen predigt jetzt in einem denkmalgeschützten Stall

Ihre vorbildliche Pflege des Pastorats und Kirchengebäudes am Rosenweg haben dem Pastor sowie der gesamten dänischen Gemeinde auf Sylt nun eine besondere Auszeichnung eingebracht.

Westerland | Die Fassade der Stallkirche am Rosenweg in Westerland, welche Pastorat und Kirche unter einem Dach vereint, wird demnächst eine besondere Auszeichnung schmücken: eine Plakette des Landesamtes für Denkmalpflege. Diese hatte Bastian Müller vom Fachdezernat Inventarisation im Gepäck, als er der dänischen Gemeinde am Mittwoch einen Besuch abstattete. Die ...

