Interview : Pastor Ingo Pohl über Ungeduld, das Lebensgefühl Sylt und einen Traum

Am 8. Mai feiert der bekannte Pastor auf Sylt sein 25-jähriges Priesterjubiläum. Im Gespräch mit shz.de erzählt er, was ihn auf die Insel zog, worauf er verzichten könnte und was er sich für die Insel wünscht.

Morsum auf Sylt | Gut gelaunt sitzt Pastor Ingo Pohl auf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.