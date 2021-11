In Westerland auf Sylt : Intensivstation: Promi-Wirt Oskar Schnitzer nach Unfall schwer verletzt

Der ehemalige Betreiber des „Pony“ in Kampen war am Mittwoch mit seinem Fahrrad unterwegs, als er mit einem Auto zusammenstieß.

Westerland | Oskar Schnitzer, ehemaliger Betreiber des „Pony“ in Kampen, ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch,10. November, in Westerland lebensgefährlich verletzt worden und liegt seitdem auf der Intensivstation in Flensburg. Das bestätigte am Sonntagmorgen eine Mitarbeiterin des Schmuggler-Café am Rathaus in Westerland, dass der bekannte Wirt nach dem Verkau...

