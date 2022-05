Neuer Image-Film : Wie es ist, auf Sylt zuhause zu sein – für immer oder immer wieder

Wieso Sylt? Unter dem Titel „Something I Call Home“ hat die Sylt Marketing GmbH (SMG) einen Film gedreht, in dem sechs Insulaner vom Koch bis zur Künstlerin zeigen, wie sehr sie mit der Insel verbunden sind.

Sylt | Bäcker Jens Lund, Personal-Trainerin Halima Elkasmi oder Strandsauna-Betreiber Birger Möbus – Sie alle zog es von Sylt hinaus an verschiedene Orte weltweit. Doch eines haben sie gemeinsam: Sie sind auf ihre Insel zurückgekehrt. Der neue Syltfilm „Something I Call Home” zeigt dieses Gefühl der Verbundenheit und dem „nach Hause kommen“, was viele der hi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.