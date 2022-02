Angebot für Kinder auf Sylt : Tourismus-Service bietet zusätzliche Kurse für kleine Nichtschwimmer an

Gute Nachrichten für Sylter Kinder: Der Insel Sylt Tourismus-Service (ISTS) bietet demnächst weitere Nachmittagsschwimmkurse in der Sylter Welle an. Das Angebot richtet sich gezielt an Nichtschwimmer.

Sylt | Das Schwimmkursangebot für Kinder ab dem sechsten Lebensjahr wird ab Mitte Februar erweitert: Dann sollen zusätzliche Anfängerschwimmkurse am Nachmittag stattfinden, teilt eine Sprecherin des Insel Sylt Tourismus-Service mit. Los geht es am Montag, 14. Februar. Weiterlesen: Kinder lernen Schwimmen in der Nordsee Die bereits bekannten Anfängersch...

