Sylter Facebook-Gruppe : „Mein altes Sylt“: Ausstellung mit persönlichen Fotos weckt Erinnerungen

Fotos vom Sylt vergangener Tage zeigen die Mitglieder der Facebook-Gruppe „Mein altes Sylt“ ab dem 5. November in Westerland. Dabei überraschen die Initiatoren mit seltenen Schnappschüssen und kuriosen Geschichten.

Sylt | Die Mitglieder der Facebook-Gruppe „Mein altes Sylt“ stellen im November Bilder in Westerland aus: Ab dem 5. November können Sylter und Gäste die Ausstellung in der Stadtgalerie „Alte Post“ sehen. Präsentiert werden die Werke vom Verein Sylter Kunstfreunden in Kooperation mit der Gemeinde Sylt. „Man stellt schnell fest, dass historische Fakte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.