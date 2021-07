Seebestattung vor Sylt : Rolf Speth enthüllt neues Denkmal „Odum“ mit Künsterduo in Hörnum

Hörnumer Bürgermeister freut sich über die Engelsfigur des Künstlerduo Fissimo, die jetzt symbolisch für die Menschen steht, die auf See bestattet sind. Rund 20 Gäste hatten sich am Freitag zur Enthüllung versammelt.

Hörnum | Etwa 20 Leute haben sich am Hörnumer Hafen mit Blick auf das Meer versammelt. Ein großes Objekt, von einer Plane verdeckt, steht im Mittelpunkt der Festgesellschaft: In Gedenken an Menschen, die vor der Sylter Küste auf See bestattet sind, wurde hier am Freitagmittag eine Engelsfigur enthüllt. Ich begrüße Sie zu einem besonderen Ereignis – der Einwe...

