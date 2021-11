Advent auf Sylt : In Hörnum strahlt der Weihnachtsbaum mit Kinderaugen um die Wette

Unter dem Hörnumer Leuchtturm erstrahlen jetzt auch weihnachtliche Lichter: Pünktlich zum ersten Adventswochenende wurde auf dem Multifunktionsplatz am Oststrand der Weihnachtsbaum erleuchtet.

Hörnum | Das traditionelle „Anleuchten“ der geschmückten Tanne komplettiert nun die Weihnachtsbeleuchtung im Ort, die der Betriebshof innerhalb von 14 Tagen überall in Hörnum angebracht hatte. Weiterlesen: Zu klein, zu eng? CDU schießt gegen Bauprojekt in Hörnum-Nord „Diese traditionelle Veranstaltung stattfinden zu lassen, war mir besonders in diesem Ja...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.