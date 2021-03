Corona-Impfzentrum Sylt : Spritzen statt Dampfbad: Im Syltnesscenter wird jetzt geimpft

Seit Donnerstag werden im temporären Impfzentrum in Westerland Menschen über 80 Jahre geimpft. Rund zwei Drittel der Termine sind schon vergeben.

Westerland | In Nicht-Coronazeiten schwitzen die Menschen hier in der Wärme: Seit Donnerstag ruhen sie in der ausgeschalteten Dampfsauna des Syltness-Center in Westerland nach der Corona-Impfung. Acht Tage wird das „Spa am Meer“ zum temporären Impfzentrum. Menschen über 80 - also der Gruppe mit der Priorität 1- werden hier bis Donnerstag, 18. März, geimpft. Die Im...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.