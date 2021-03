Corona-Impfzentrum : Imfpzentrum auf Sylt geöffnet

Um 8 Uhr am Donnerstagmorgen wurde der erste Sylter über 80 Jahre im temporären Impfzentrum in Westerland geimpft.

Westerland | Das temporäre Corona-Impfzentrum hat am Donnerstagmorgen offiziell seinen Betrieb aufgenommen. Um 8 Uhr wurde der erste Sylter im Syltness-Center in Westerland geimpft, sagte Dr. Bodo Stoschus am Morgen. Er zeigte sich zufrieden mit dem Start: „Wir haben bis jetzt zehn Dosen verimpft“, sagte er rund 25 Minuten nach Beginn der Impfungen. Ziel sei es de...

